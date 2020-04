'La Tarde' (15/04/2020) de 17:00 a 18:00 horas

Juan Solo. El CSIC divulga ciencia en clave de humor durante el confinamiento. El actor Rony Flamingo protagoniza una serie de sketches en las redes sociales del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Luisa Martínez, responsable de la Unidad Científica del CSIC en Galicia, promotora de la iniciativa y responsable de los guiones y Rony Flamingo quien lo interpreta. Claves del coronavirus. ¿Cómo ha sido de efectivo el plan de confinamiento en España? Luis Orea, de la Universidad de Oviedo e Inmaculada Álvarez, de la Universidad Autónoma de Madrid son los autores de "How effective has been the Spanish lockdown to battle COVID-19?". ¿Cómo frenar el incremento del recibo de la luz en tiempos de confinamiento? Enrique García, portavoz de OCU, nos lo cuenta.

Escucha ahora 'La Tarde', de 17 a 18 horas, emitido el 15 de abril de 2020. 'La Tarde' es un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, "La Tarde" ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso.

En "La Tarde" también hay hueco para los testimonios, los sucesos y los detalles más relevantes y a veces invisibles de todo lo que nos rodea. Esta temporada, Pilar y Fernando seguirán cautivando a la ‘gente gente’ acompañados del divulgador científico por excelencia en España, Jorge Alcalde; del humor atrevido de Juan Solo y Sinacio; de Javier García Arevalillo analizando series o Juan Orellana con los estrenos de cine. Según el Estudio General de Medios (EGM), más de 400.000 personas eligen "La Tarde" de COPE cada día para informarse y entretenerse.

En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android.