'La Tarde' (04/04/2019) de 16 a 17 horas

Tiempo de lectura: 1



Escucha ahora 'La Tarde', de 16 a 17 horas. Ciencia con Jorge Alcalde. Centros de investigación y científicos de todo el país denuncian la caída de financiación en I+D+i a niveles de hace 15 años. Hablamos con Xosé R.Bustelo, presidente de ASEICA (impulsor del manifiesto), profesor de investigación del CSIC y vicedirector del CIC de Salamanca; Marisol Soengas, de la junta directiva del ASEICA y Luis Serrano, presidente de la Alizana SOMMA, investigador de ICREA y director del Centre de Regulació Genómica (CRG) de Barcelona. Analizamos la actualidad con Pablo Iglesias y Ramón Cosío, portavoz del SUP (el mayor sindicato policial. No solo es vasco, sino que además ha pasado allí gran parte de su carrera profesional). Obama ha cobrado casi 400.000 euros por la ponencia en la Cumbre Mundial del Turismo de Sevilla. Analizamos qué cobran los ex mandatarios por conferencia.

'La Tarde', un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro, es un magazine de tarde que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, La Tarde ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso, dirigido por Pilar Cisneros y Fernando de Haro.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android