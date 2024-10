La razón por la que no deberías cargar tu móvil al 100%: te durará más

Dejar el móvil cargando por la noches es un gesto que muchos hacemos prácticamente todos los días, y en este caso no es algo que pase solo en España, sino en todo el mundo. Es la opción más lógica cuando no lo estamos utilizando durante un tiempo más prolongado,, es cuando no lo estamos utilizando durante un tiempo más prolongado, además de ser cuando la electricidad es más barata.

La noticia saltaba cuando conocimos que la batería de un teléfono móvil, había provocado un incendio mientras estaba cargando durante la noche, en el salón de una casa de un pueblo de Sevilla, Guillena. La consecuencia de este incendio fue el fallecimiento de toda la familia que se encontraba durmiendo en la planta de arriba de la casa por el incendio o la inhalación de humo.

Cargar el móvil sin vigilarlo

Ricardo Aguilar, analista especializado en tecnología móvil afirma que no existe riesgo en dejar el móvil cargando solo durante la noche. Aun así, dice que hay matices “es cierto que sí podría haber riesgo en que se produzca algún sobrecalentamiento durante la noche, aunque a día de hoy, con la tecnología de los teléfonos móviles y con un cargador que esté en buen estado, esto no debería suceder”.

Móvil cargando

La batería también debe estar en buen estado, algo que además, está completamente monitorizado por el dispositivo, al igual que su carga. Esta vigilancia que hace el propio teléfono podemos notarla en los tiempos y porcentajes. Y es que si en alguna ocasión te has fijado, hasta el 80% de la carga, el porcentaje aumenta muy rápido, una vez llegado ahí, la carga es mucho más lenta. Del 80% al 100% se le llama carga de goteo o de mantenimiento, y por eso es más lenta, para proteger a la batería. Una vez ha llegado al 100%, se para la carga.

Que el móvil y el cargador se calienten cuando se está llevando a cabo la carga es normal, especialmente si se tiene en cuenta que las potencias de carga son cada vez más grandes con la finalidad de que la carga sea más rápida. Aun así, como precauciones, es cierto que, aunque ese calentamiento no es peligroso, no es recomendable dejarlo cerca de tejidos como encima de sábanas o al lado de cortinas.

Cuándo cargar el móvil

Móvil cargando

No existe una hora ideal para cargarlo ya que su consumo de electricidad no es alto y realmente depende de nuestras necesidades y del tipo de teléfono y la rapidez de la carga. Aun así, Aguilar dice que si nuestro teléfono tiene carga rápida, no es necesario cargarlo durante toda la noche. Pero lo que él sí evitaría por el tema del sobrecalentamiento, es cargarlo a las horas más calurosas del día en verano. “No hay una hora ideal, pero sí debemos buscar que sea durante las horas más frescas”, afirma Aguilar.

Alerta por sobrecalentamiento

Si en alguna ocasión el móvil se sobrecalienta de manera excesiva, es probable que, en caso de que esté cargando, aparezca un mensaje en la pantalla que diga algo como que se ha parado la carga porque el dispositivo está demasiado caliente, se reanudará cuando baje la temperatura. En esta situación, lo recomendable es dejar de utilizar el dispositivo, y también podría ser conveniente apagarlo durante unos minutos.

Cargar solo hasta el 80%

Si queremos preservar el estado de salud de la batería de nuestro equipo, lo recomendable es no cargarlo siempre hasta el 100%. Esto es porque cuando se carga este último 20%, es la zona de más tensión de la batería, en la que más sufre. Además, tampoco es recomendable bajar en muchas ocasiones por debajo del 20%, por lo que el rango más saludable de la batería es mantenerla siempre entre el 20% y el 80%, aunque tampoco pasa nada si puntualmente nos quedamos totalmente sin batería, o si necesitamos que esté cargado a tope para que dure más.