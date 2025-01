¿En qué consiste la jubilación activa aprobada en el último Consejo de Ministros?

El próximo mes de abril comenzará a aplicarse en España la jubilación activa, que fue aprobada en el último Consejo de Ministros del pasado curso político. Gracias a ella, las personas jubiladas podrán cobrar el salario y la pensión a la vez.

Serán los trabajadores del sector privado los que podrán acceder a este tipo de jubilación a partir de los 15 años cotizados en lugar de los 38 que se exigían hasta ahora. Pero no se cobra el total de la jubilación. Y es que, por cada año que se trabaje después de la edad en la que nos corresponde jubilarnos, cobraremos un mayor porcentaje de la pensión.

Por ejemplo, el primer año se cobrará el salario más el 45% de pensión. El segundo, el salario más el 55%, llegando al 100% el quinto año.

Esta nueva norma favorecerá de lleno a las mujeres, quienes suelen contar con una carrera mucho menos extensa por haber interrumpido su vida laboral con la maternidad. La medida se aplicará también a los autónomos que tengan trabajadores indefinidos a su cargo.

En La Tarde de COPE hemos contado con el testimonio de José Luis García Delgado, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Nebrija, que cumplirá 81 años a finales de enero y que sigue dando clase. Tal y como nos ha comentado, decidió compatibilizar la docencia con la jubilación porque se encontraba con muchas ganas. "He sido siempre un profesor vocacional y partícipe de equipos de trabajo".

Esta situación se la aconseja a sus colegas que se van jubilando, pues "hay que seguir teniendo obligaciones". A la pregunta de nuestra economista María Blanco sobre si esto es una manera de retener a los maestros, José Luis contestaba que con la edad, los mayores tienen más capacidades para enseñar". "Se tiene más criterio y capacidad de síntesis, algo fundamental a la hora de enseñar".

Estas son los factores que él mismo encuentra a favor de la jubilación activa. En cambio, no le ve muchos contras. "No es renunciar a nada, es seguir realizando tu trabajo con otro tempo". Por su parte, María Blanco explicaba que hay determinadas actividades en las que esta opción valoriza el talento de los mayores. "Lo que me gusta de esta medida es que permite que haya diversidad de opciones".