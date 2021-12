¿Podrá restringirse a un niño la entrada a clase si sus padres no le vacunan?

Bien, pues ya está en España la primera remesa de vacunas paran inmunizar a los más pequeños. Son, en total, 1.362.000 dosis, para vacunar a los 3.300.000 niños de entre 5 y 11 años que hay en nuestro país. Se les vacunará con un tercio de la dosis que reciben los adultos, dos dosis y con dos meses de diferencias entre ellas.

Las comunidades empezarán a inocularlas pasado mañana, el miércoles y se priorizará a los más vulnerables. Se van a utilizar centros de salud, vacunódromos y hospitales. La gran novedad es que crecen las voces en contra de inmunizar en los colegios porque allí, se puede señalar a aquellos que no se vacunen.

Y aquí es dónde me quiero parar... En los que no se vayan a vacunar... porque sus padres, por la razón que sea, no quieren. Ahora mismo, los niños de estas edades es la franja con más contagios. Tienen una incidencia de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes... Y son los que más contagian tanto a padres como a abuelos.

Con la mirada de Daniel Gascón, escritor, articulista... y padre también... hablamos con Quique Bassat, pediatra, epidemiólogo e investigador en el instituto ISGlobal.

Vacunar en los colegios es la opción de cuatro comumidades autónomas. Castilla la Mancha, la Comunidad Valenciana, Extremadura y La Rioja. En Valencia ya se ha pedido a los padres que aporten "de forma urgente" la autorización para empezar a vacunar a los niños este miércoles. Se hará en horario lectivo y la idea es vacunar a "todo el alumnado del centro que curse estudios entre 4º y 6º de Educación Primaria"y con carácter prioritario los niños con problemas de inmunodeficiencias... habrá una sala para vacunar y otra distinta donde el niño tendrá que estar 15 minutos esperando para ver si hay reacción.

Quiero aprovechar que estamos charlando contigo para comentarte una noticia de esta misma mañana. Baleares quiere exigir el certificado COVID para trabajar a los sanitarios. La medida, eso sí, necesita el permiso de la justicia, y deja una ventana abierta para que el personal sin vacunar tenga que presentar una PCR cada 72 horas.