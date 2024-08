¿A partir de qué edad empiezan a recordar los niños y por qué no antes?

Es curioso todo lo que el ser humano es capaz de recordar. Nuestro cerebro es el encargado de almacenar todo aquello que vivimos, pero no siempre lo hace con todo. Son las primeras veces, eso sí, las que se quedan toda la vida en nuestra memoria como, por ejemplo, el primer día de colegio, el primer concierto al que vamos o el primer beso.

A esto se le llama memoria personal o autobiográfica y la empezamos a desarrollar a partir de los 3 años, cuando se forma en nuestra mente el primer recuerdo vital. Antes parece que es imposible hacerlo.

¿Tiene algo que ver la emoción?

Pero, ¿por qué solo pasa con momentos específicos? "Porque es un acontecimiento muy significativo para la persona", explicaba Eduardo Fernández, psicólogo, pues supone un logro. Es por ello por lo que "se recuerdan más que los acontecimientos cotidianos" y la emoción empieza a ser fundamental.

Son "los recuerdos cargados de emociones y positivas los que se recuerdan más". Y, afortunadamente, el cerebro nos protege de ello y generas sesgos afectivos, lo que hace que "las personas mayores recuerden más todo lo positivo". Esto se debe a la "función de regulación emocional", que hace que "los recuerdos buenos perduren".

Canva Niña de camino al colegio

Todo esto empieza a tomar forma a los 3 años, antes no se puede por la denominada "amnesia infantil", pues el sistema de memoria "no está maduro como para prevenir el olvido", al igual que el lenguaje, que "no está desarrollado para generar narraciones integradas", apuntaba el experto.

¿es también importante la capacidad de olvidar?

2 años antes es cuando se desarrolla el sistema de apego, aquel que "condiciona nuestras interacciones en el futuro". Aun así y de manera muy excepcional, siempre hay alguien que recuerda algo antes de cumplir los 3 años, pero son "recuerdos poco completos".

Canva Tiempo

Dada esta situación, tener la capacidad de olvidar se convierte, también, en algo imprescindible, ya que el cerebro genera la capacidad para distanciarnos de una imagen o recuerdo angustioso. Es por ello por lo que "recordar es muy útil para afrontar poco a poco un evento negativo de forma gradual".