Este es el objeto con un precio inferior a 20 euros que te puede salvar la vida si sufres una riada en el coche

Aunque es cierto que en España, afortunadamente, no son habituales episodios como los sucedidos por la DANA en Valencia, también es muy importante estar preparado para saber que hacer en caso de que suceda. Tras el caso de Valencia, esta vez hemos sido capaces de hacer caso a las alertas lanzadas por la AEMET y en casos como el de Málaga, se ha suspendido la actividad en las aulas, centros médicos (salvo urgencias), y por supuesto, el comercio y la actividad laboral y por carretera.

La prevención es importante, pero también pueden ocurrir situaciones repentinas en las que no haya capacidad de aviso. Esto se hace especialmente importante cuando nos encontramos conduciendo, pues en la mayoría de estas situaciones de climatología adversa, los conductores no saben que hacer, algo que es normal, por un lado como fruto del pánico y por otro debido a que no nos han formado para saber como actuar en estas situaciones.

La propuesta del Gobierno

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere hacer modificaciones en algunas leyes como la educativa o la seguridad vial, para que, tanto en la escuela, como a la hora de sacarse el carnet de conducir, se forme a los futuros conductores para que sepan como actuar ante situaciones complicadas como puede ser una riada, fuertes lluvias, rachas de viento, nieve y demás situaciones en los que se complique la situación, como por ejemplo un incendio.

Esta idea de Sánchez es correcta por una sencilla razón, y es que la inmensa mayoría de los conductores no tendría ni la más mínima idea de que hacer, y en casos que puedan parecer sencillos como atravesar una pequeña capa de agua con corriente, hay que saber que, con que el nivel del agua supere la mitad de la altura de la rueda del coche, podría arrastrarlo y empujarnos a una situación mucho peor.

Los conductores

Javier Morcillo, director de la Escuela Española de Pilotos, afirma que los conductores españoles no estamos preparados en absoluto para conducir en estas situaciones. Además, recalca la escasa formación que se recibe en nuestro país respecto a conducir y la educación vial. “Muchas veces los conductores toman acciones que están muy mal, aunque sea con su mejor intención”.

“El aquaplaning es bastante más fácil que suceda de lo que los conductores creen”, dice Javier. Además, en caso de que son sorprenda la lluvia mientras vamos conduciendo, es fundamental que este se encuentre en estado óptimo. Esto es todavía más esencial en el caso de los neumáticos, ya que las estadísticas afirman que la mayoría de los vehículos que circulan por nuestro país tiene los neumáticos deteriorados. Unos neumáticos en buen estado evacuan bien el agua y hacen que el vehículo sea más seguro de conducir.

No obstante, aun con las ruedas nuevas y el vehículo en perfecto estado de mantenimiento, esto no nos hace inmunes ante la llegada de una riada. “Si la situación empeora y lo ves turbio, párate y ponte a refugio”, afirma el director de la escuela de pilotos.

Material que llevar en el coche

En muchas ocasiones, cuando llega el invierno, nos sorprende una nevada y no llevamos cadenas o equipamos nuestro vehículo con neumáticos de invierno o a cuatro estaciones, por lo que el vehículo queda inservible, especialmente cuando se dan situaciones en las que se obliga a su uso.

Martillo de emergencia

Y es que aunque es cierto que hay dispositivos que son obligatorios en determinadas condiciones, Javier recomienda también otro elementos muy útiles que nos pueden ayudar mucho en situaciones de emergencia. Se trata del martillo rompecristales equipado también con una hoja para cortar el cinturón de seguridad. Este útil, que tiene un precio inferior a los 20 euros, lo recomiendan los bomberos, pero, además, el experto también califica que debería de ser obligatorio.