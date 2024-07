5 mujeres asesinadas este fin de semana por violencia machista

En lo que llevamos de año, el dato de mujeres que han muerto asesinadas por sus parejas y exparejas asciende a 25, y a 1.270 desde 2003, cuando se empezaron a cuantificar los casos.

Los 5 últimos han tenido lugar este pasado fin de semana, en Buñol (Valencia), Alicante, Sabadell (Barcelona), Salou (Tarragona) y Madrid. ¿Por que los casos de violencia machista no se reducen cuando se dedican más medios para intentara evitarlos? “hay que aumentar los recursos en el foco que tenemos que es la denuncia”

¿Qué falla?

“No estamos haciendo lo suficiente y sí es posible reducirla, a pesar de que ha disminuido en los ultimos 10 años”, nos comenta Miguel Lorente, ex Delegado del Gobierno para la violencia de género.

Añade que “ante la situación de más denuncias, la pérdida de control del agresor sobre la mujer incrementa el riesgo de homicidio”.

Para Lorente, los recursos que se han destinado previamente para la detección y prevención de los casos de violencia de género no han sido suficientes para las circunstancias que tenemos ahora.

¿Influye el verano en el incremento de casos? machista?

Según el experto, “el verano es un factor habitual en estas situaciones y, a pesar de ello, no se hace nada para cambiar la situación”. Añade que “las dinámicas de pareja se modifican como consecuencia del periodo vacacional”. Las fechas más habituales de agresiones son tanto el verano como el invierno.

Sistema Viogén: ¿Funciona?

Sí, pero con limitaciones. “El foco se ha centrado en la denuncia y situando gran parte de la responsabilidad del funcionamiento en el propio agresor. Cuando hay una medida de alejamiento, su cumplimiento se basa en la voluntad del agresor. Hemos depositado la confianza en quien no debe merecerla”. Aunque cada vez se usan más pulseras telemáticas, no se utilizan lo suficiente cuando vemos que, a pesar de una denuncia, no hemos sido capaces de proteger a las víctimas”

¿Hay esperanza?

Según el ex Delegado del Gobierno para la violencia de género, “sí, el sistema está funcionando pero hay que entender que es insuficiente en la violencia que se esta dando”.

Finaliza comentando que lo que se debe evitar es la normalización de estas situaciones y que como sociedad tenemos que estar más atentos.