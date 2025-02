Este es el motivo por el que deben remunerarte en caso de pedir un permiso parental

Habitualmente, es normal que los padres de niños recién nacidos pidan permisos en sus empresas para cuidar de ellos, algo que no se pagaba hasta ahora. Y es que, una sentencia judicial puede hacer que esta situación cambie de inmediato.

Estamos hablando del permiso parental de ocho semanas para el cuidado de los menores de ocho años, reconocido por la normativa europea. Sin embargo, en España, se aprobó sin remuneración, es decir, que ahora mismo incumple lo que manda Bruselas. Pero todo puede cambiar al haber fallado un juzgado a favor de una trabajadora, a quien hay que retribuir su permiso.

¿por qué el gobierno no paga estos permisos?

Ella es Susana, una médica anestesista que solicitó cuatro semanas de permiso parental retribuido entre octubre y noviembre de 2024. En un principio, su petición fue denegada pero, recientemente, un juez le ha dado la razón. Como comentaba en 'La Tarde', "es un tiempo que no me lo pueden devolver" y ahora no sabe cómo se gestiona y si lo puede volver a pedir.

Y es que, aunque el permiso lleve aprobado desde junio de 2023, el Gobierno español tan solo ha garantizado la cotización, no el pago. Uno de sus argumentos se ha basado en que España ya ofrece 19 semanas de permisos retribuidos, acercándose a las 22 semanas que resultan de sumar las 14 por nacimiento y las 8 por cuidado infantil que exige la normativa europea.

¿cuál es la solución?

Laura Baena, fundadora de "Malas Madres" y presidenta de la Asociación "Yo no renuncio", apuntaba a Pilar García Muñiz que hace justo una semana, enviaron al Ejecutivo más de 21 mil firmas reclamando su compromiso con este asunto "para que medidas como esta se aprueben en los permisos generales de este año".

Recordaba que las familias son conscientes de que este permiso existe y que está sin retribuir, una de las razones por las que piden que se remunere en este tipo de casos. Según ella, la solución no es ir caso por caso al juzgado, porque "supone mucho tiempo, dinero y desgaste emocional". Pedía a las familias "unirse para exigir nuestros derechos como comunidad y en red".