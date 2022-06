Madre de una víctima de las criptosectas: "En dos semanas le destrozaron la vida, es la heroína del s. XXI"

El hijo de Carmen era un adolescente cuando fue captado por las mafias de las criptomonedas. Son las criptosectas a las que las familias de los jóvenes enganchados consideran "la heroína del siglo XXI", un método de esclavitud que no solo destroza la vida del que ha sido captado sino de todos los de su alrededor: padres,hermanos, amigos...

Padres que llevan años luchando para rescatar a sus hijos de las fauces de estas organizaciones que enganchan a los jóvenes a muy tremprana edad proteniéndoles una vida que no es real. Destrozan la que tenían y les arruínan.

En 'La Tarde' de COPE ha contado su trágica experiencia con este mundo Carmen cuyo testimonio es desgarrador (si escuchan el audio, verán que se le ha distorsionado la voz para no ser reconocida, tienen miedo).

Carmen junto a otros padres han recogido 91.500 firmas que han entregado en el Ministerio de Justica para exigir que se persiga y se cierren estas organizaciones. Las familias reclaman una ley que tipifique como delito las manipulaciones coercitivas.

Esta madre recordaba en COPE como era su hijo antes de ser captado, "era caótico con su armario, con su habitación, pero como un adolescente" y como buen adolescente, "solo me ha dado problemas con la hora de volver a casa, era maravilloso". Ahora no reconoce a su hijo al que solo ha conseguido ver a ratitos, "le ha cambiado su forma de hablar, de mirar, de pensar radicalmente, no se le reconoce".

Y todo eso pasó en muy poco tiempo, "en tan solo dos semanas" y cómo se puede destrozar una vida en cuestión de dos semanas, "empezó a hablar, a actuar de una manera difrerente; dejó de venir a casa, los apartan, no dejan que respondan al teléfono, que te responda un WhatsApp es un milagro", dice con pena esta madre que recuerda que cuando captaron a su hijo "era menor de edad" (tan solo 16 años). Ahora que ya es mayor y cuando Carmen le dice que vuelva a casa, su hijo le responde "no lo vas a entender".

"Nos preocupa su desprogramación, no el dinero perdido"

Las familias de estos jóvenes están deseando recuperarlos y que ellos, a su vez, puedan recuperar su vida, la de antes aunque son conscientes de que va a llevar una gran difícultad por la gran transformación mental que han sufrido.

"Lo de menos es el dinero que ha perdido, lo que nos preocupa es cómo recuperar a nuestros hijos, cómo va a ser si desprogramación. Tenemos psicólogos preparados, especialistas en sectas que nos dicen que hay que estar muy preparados; es como una matriusca y hay que ir quitando las muñecas para sacar la última, la pequeñita que es la que ellos son y recordarles quiénes eran antes de meterse en este horror", explica Carmen a los oyentes de 'La Tarde'.

Para Carmen las criptosectas son "la heroína del siglo XXI, hay que evitar que entre más gente y que los que están salgan" y por ello pide que se prohíban los eventos masivos que son "dónde más les manipulan y dónde más dinero ganan las criptosectas", tal y como destapó el youtuber Carles Tamayo.

