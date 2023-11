Lagarde advierte sobre las criptomonedas: su hijo también perdió dinero con ellas

La moraleja de la historia que te voy contar es que no se deben ignorar nunca los consejos de una madre. Y menos si esa madre es la presidenta del Banco Central Europeo y estamos hablando de economía. La que también fue directora del Fondo Monetario Internacional hasta 2019, Christine Lagarde, dio una charla a estudiantes en Francfort y contó una anécdota.

Resulta que uno de sus hijos ignoró sus consejos a la hora de invertir su dinero. Su madre le había advertido que no invirtiese en criptomoneda. Según contaba Lagarde, desoyó sus consejos por completo y perdió casi todo lo invertido. Su hijo perdió el 60% de su dinero. No sabemos cuál fue de los dos hijos que tiene... Pierre-Henri o Thomas, que tienen 37 y 35 años, respectivamente, pero el caso es que tuvo que reconocer de mala gana que su madre tenía razón.

Es cierto que este tipo de activos es muy popular entre una franja de la juventud y que la más conocida, el bitcoin, ha subido un 127% en lo que va de año. La segunda en importancia, “ethereum”, también se ha revalorizado un 83% este año.

Por eso, en nuestra sección de economía de bolsillo de hoy hemos analizado los riesgos que supone una inversión de dinero en estos activos, que de entrada son bastante volátiles. Lo hemos comentado junto a nuestro profesor de la materia, Fernando Trías de Bes, economista y escritor. Sabemos que la presidenta se encuentra muy en contra de las criptomonedas y con ella coincide también nuestro profesor de economía.

Trías de Bes ha argumentado que no considera a la criptomoneda como un activo por dos razones fundamentales: la primera es que para sea considerado como un activo, tiene que ser un medio de intercambio y además, debe ser un depósito de valor. Es decir, debe haber detrás del activo un banco central que respalde el valor de ese dinero. Según Fernando Trías de Bes, detrás de la divisa de un país está el valor de ese mismo país. En cambio, detrás de una criptomoneda solo hay un medio de intercambio, y si lo hay... nuestro profesor afirma que 'las criptos' si son consideradas una burbuja porque son una especulación, no hay un real rendimiento. Con un claro ejemplo, nuestro profesor nos ha contado por qué se considera especulación: la criptomoneda no produce rendimientos, tampoco tiene depósito de valor y no tiene ninguna actividad detrás.

Es muy importante tener en cuenta lo que ha dicho nuestro profesor cuando ha afirmado que “se escoge el tramo temporal que interesa para conocer la revalorización que interesa”. El bitcoin sigue a mitad de precio de lo que estaba hace un año, por lo que quien entró hace un año, ahora tiene la mitad, a pesar de que la subida de la que hemos hablado anteriormente sea del 127%. El elemento más importante que debemos tener en cuenta está muy claro: es la volatilidad