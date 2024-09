Icíar Bollaín: "Había un desconocimiento inmenso de lo que es el acoso y un proceso de acoso"

Hace 23 años, en el mes de marzo de 2001, una mujer llamada Nevenka Fernández hizo algo que hasta entonces nadie había hecho en España, denunciar públicamente a un político por acoso sexual.

Era el 26 de marzo de 2001. Nevenka habla de un "infierno". Por aquel entonces era concejal de Hacienda y solo tenía 26 años. Convocó a los medios y en rueda de prensa, denunció ser víctima de abusos sexuales del alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, con quien había mantenido una relación amorosa.

“Es un testigo, no es la acusada”, le decía el juez al fiscal durante el juicio, que por cierto, luego fue sustituido por otro. Finalmente Nevenka ganó la batalla judicial. De hecho, fue la primera condena a un político por acoso sexual. Pero fue ella la que se tuvo que marchar.

No le fue fácil encontrar trabajo en España y finalmente se fue a Londres. ¿Qué pasó con el condenado? ¿Con el alcalde de Ponferrada? Pues que siguió allí, de hecho, se volvió a presentar a las elecciones municipales en 2011, y consiguió cinco concejales.

"soy nevenka" en san sebastián

Ahora, la directora de cine Icíar Bollaín acaba de presentar en San Sebastián su última película: “Soy Nevenka”. Pilar García Muñiz ha hablado con ella en La Tarde de COPE y le ha preguntado si cree que la ovación que recibieron en San Sebastián es un síntoma de que algo así no se volvería a repetir:

"Hay una cosa que hemos hecho en la película que es reflejar en archivo parte de las reacciones que suscitó su rueda de prensa, y nos choca muchísimo. Yo creo que es una buena señal y ahora creo que no se reflejaría así porque a una víctima no la vemos como se pintó a Nevenka, con la que creo no se hizo justicia en absoluto"

Bollaín también ha reflexionado sobre un comentario que le hizo el fiscal a Nevenka: "De todas formas yo creo que este señor expresaba un sentir popular, es decir, como una chica tan preparada se deja acosar. Esta idea de que a uno le acosan si se deja demuestra que había un desconocimiento inmenso de lo que es el acoso y un proceso de acoso".