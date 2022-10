Un hombre sale de Palencia, recorre 38.000 km en bicicleta y se vuelve viral cuando se descubre su edad

38 mil kilómetros en 4 años, eso son unos 9.500 kilómetros al año que Mariano ha recorrido por España en bicicleta pero, si algo ha llamado la atención de la historia de este hombre ha sido su edad. Comenzó su aventura en el Canal de Castilla (que arranca en Palencia y concluye en Valladolid) en el año 2018 y ya se ha recorrido ha conocido las 126 vías verdes que hay en toda España. Pero toda gran aventura va acompañada de quienes nos dan ese impulso y la fuerza suficiente para empezarla, y ese es el caso de su mujer Teresa que le animó en todo momento a que pedalease.

Una historia que han contado este miércoles Pilar Cisneros y Javi Nieves en La Tarde donde han hablado tanto con Mariano como con Teresa. “Yo me voy en bicicleta para no molestar en casa”, comenta entre risas. “Estamos muy acostumbrados a viajar por autovías y al final no has visto nada. Viajar no es llegar a los sitios, es también ver lo que hay en el camino, por eso decidí ir en bicicleta. Empecé a pedalear porque la médico me dijo que tenía que andar como todos los viejos y yo lo de andar me aburre”, concluye.