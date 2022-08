El hielo escasea en España: "El sector ha tenido que ponerse al día por los costes de producción"

Estos días de vacaciones hay desabastecimiento de hielo. En la zona de Huelva, vas a comprar bolsas de hielo a una gasolinera y no hay, no quedan y, lo poco que queda, desaparece instantáneamente. Algunos supermercados se están viendo obligados a racionar las bolsas de hielo. Y, además, el calor no ayuda mucho en este aspecto. ¿Cuál es el problema?

El director de marketing de Procubitos Europe, Carlos Ramírez, ha explicado que "lo que está pasando responde a una combinación de factores, que ya empezaron a principios de año: los altos costes energéticos, y el hielo es un producto muy intensivo en energía, a la hora de fabricarlo. Y la alta inflación, que hicieron que la mayoría de fabricantes fabricasen un poco menos y, sobre todo, que almacenásemos menos hielo".