¿Hasta cuándo durarán estos precios de la gasolina?

Si has ido a echar gasolina hace poco o si has llenado el depósito de diésel, seguro que te has dado cuenta: está más barato y ya era hora. Mucho ojo porque estas navidades los combustibles están en precios mínimos anuales. Crucemos los dedos para que se mantengan así pero, ¿Cuánto tiempo podría durar este precio?.

Nuestro compañero de 'La Tarde', Israel Remuiñán, se ha trasladado hasta una gasolinera del centro de Madrid para contarnos cuánto cuesta repostar y llenar un depósito. Desde septiembre la gasolina no ha parado de bajar y se ha situado en mínimos en plena operación navideña. Al margen de la gasolinera hasta la que él se ha acercado, el precio medio de la gasolina marca hoy 1,72 en la sin plomo 98 y 1,54 la 95. Recordemos que estos mismos combustibles llegaron a estar en casi dos euros y en 1,77 en el mes de septiembre. Ha bajado 20 céntimos por litro el gasóleo, que ahora roza el 1,50 y a principios de octubre estaba también en 1,70. Estos precios son un bálsamo para esta operación navideña donde en España se van a producir estos días casi 20 millones de desplazamientos.

Para conocer más sobre por qué ha bajado tanto la gasolina y cuánto va a durar esta bajada , hemos contado con Jorge Morales de Labra, experto en sector energético y director de Próxima Energía. Jorge afirma que estos precios se deben fundamentalmente a la bajada del barril de petróleo. A pesar de que la guerra de Ucrania continúa, de alguna forma, la situación se ha estabilizado. La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) surgió para evitar una crisis del petróleo y la función de la Agencia Internacional de la Energía siempre prevé que el consumo del petróleo será mayor al que finalmente es. Las tensiones entre los países productores de petróleo nos está beneficiando a los consumidores. La OPEP lo que está haciendo es seguir muy de cerca la demanda para evitar que el precio del petróleo se desplome. Las tensiones tanto al alza como a la baja van a continuar y , por tanto, durante estas navidades no encontraremos mayores variaciones y cambios bruscos en los precios que observamos.