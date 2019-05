De Haro a las 15:30h: "Aumentar más la tensión en algunos puntos del planeta ahora mismo es peligroso"

Tiempo de lectura: 2



Esta mañana, las autoridades iraníes han anunciado que suspenden oficialmente algunos de los compromisos adquiridos en 2015 para no desarrollar su programa nuclear. Esto es una noticia malísima. Después de una larguísima negociación en 2015, se llegó a un acuerdo para que Irán no desarrolla sus programas nucleares. Hace un año EEUU, que estaba inicialmente en ese acuerdo, se salió de ese acuerdo y empezó a presionar con medidas de embargo no solo directa a Irán, sino también a países que trabajan con Irán. Esto le pone las cosas muy difíciles a los iraníes. Has ahora, a pesar de que EEUU se había retirado del acuerdo, Irán había seguido cumpliendo sus compromisos. El anuncio de hoy significa que ya no van a cumplir lo acordado. La Organización de la Energía Atómica que hace inspecciones habituales defendía a los iraníes, pero es una mala noticia que éstos empiecen otra vez a desarrollar su programa nuclear. Esto además llega cuando además hay una creciente tensión entre la zona fronteriza de Irán. EEUU está del lado Saudí y del lado israelí, pero en realidad no es cierto que Irán esté en una actitud más guerrera, pero la escalada no tiene base por una mayor conflictividad de Irán. Los aliados de EEUU que han estado en Siria y en Iraq combatiendo el DAESH han dado una rueda de prensa para negar esa conflictividad. Esta es una técnica muy de Trump: creas tensión, llevas una situación hasta el límite y después intentas una negociación para sacar ventajas. A veces le sale, pero el riesgo y el peligro es muy alto. Aumentar más la tensión en algunos puntos del planeta es peligroso.

'La Tarde', un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro, es un magazine de tarde que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, La Tarde ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso, dirigido por Pilar Cisneros y Fernando de Haro.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android