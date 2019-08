De Haro a las 15:30h: "Es importante que tengamos conciencia de que el bosque es de todos"

Estamos ya entrando en el corazón de agosto y hay que hablar de los incendios. En este momento, estamos pendientes de uno de la Comunidad de Madrid y otro en Segovia. Ya veremos cuáles son las noticias en las próximas horas, se lucha de forma intensa contra el fuego. El año pasado tuvimos una estadística de incendios no del todo mala, porque en 2018 fue el año con menos superficie arrasada en toda la serie histórica. Esperemos que sigan cayendo las estadísticas. Prácticamente todos los incendios son provocados y para evitar los incendios hay varias cosas que son esenciales. Una de ellas es la colaboración ciudadana. Es importante que tengamos conciencia de que el campo, el bosque es de todos y nuestra ayuda para denunciar situaciones complicadas para actuar cuanto antes ante la intervención de un pirómano es esencial. La cuestión de la colaboración ciudadana es fundamental, porque la inmensa mayoría son intencionados. Todos tenemos que luchar, combatir contra el fuego, contra quien prende fuego. Tenemos todavía mucho mes de agosto y septiembre por delante y la colaboración de cada uno de nosotros es esencial. Hay otras causas que son más difícil de resolver como la el campo está poco vivo y explotado. Estas otras causas no se pueden resolver cuando estamos entrando en agosto pero sí la colaboración ciudadana. Avisar tan pronto como veamos algo. Son nuestros montes, es nuestro campo y hay que colaborar para evitar y conseguir que la superficie quemada a final de verano vuelva a descender.Estamos ya entrando en el corazón de agosto y hay que hablar de los incendios. En este momento, estamos pendientes de uno de la Comunidad de Madrid y otro en Segovia. Ya veremos cuáles son las noticias en las próximas horas, se lucha de forma intensa contra el fuego. El año pasado tuvimos una estadística de incendios no del todo mala, porque en 2018 fue el año con menos superficie arrasada en toda la serie histórica. Esperemos que sigan cayendo las estadísticas. Prácticamente todos los incendios son provocados y para evitar los incendios hay varias cosas que son esenciales. Una de ellas es la colaboración ciudadana. Es importante que tengamos conciencia de que el campo, el bosque es de todos y nuestra ayuda para denunciar situaciones complicadas para actuar cuanto antes ante la intervención de un pirómano es esencial. La cuestión de la colaboración ciudadana es fundamental, porque la inmensa mayoría son intencionados. Todos tenemos que luchar, combatir contra el fuego, contra quien prende fuego. Tenemos todavía mucho mes de agosto y septiembre por delante y la colaboración de cada uno de nosotros es esencial. Hay otras causas que son más difícil de resolver como la el campo está poco vivo y explotado. Estas otras causas no se pueden resolver cuando estamos entrando en agosto pero sí la colaboración ciudadana. Avisar tan pronto como veamos algo. Son nuestros montes, es nuestro campo y hay que colaborar para evitar y conseguir que la superficie quemada a final de verano vuelva a descender.