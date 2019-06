De Haro a las 15:30h: "El ataque a dos petroleros en el Golfo de Omán han puesto nerviosos a los mercados"

Tiempo de lectura: 2



Hace media hora nos ha contado Pilar Cisneros que el ataque a dos petroleros en el Golfo de Omán ha vuelto a encender las alarmas en la región de Oriente Próximo. Esta zona es la frontera entre Irán y Arabia Saudí. Es muy conflictiva y clave, porque por ahí pasa 1/3 del petróleo que se consume en el conjunto del mundo. De hecho, en cuanto se han producido estos dos ataques ha subido el precio del petróleo y hay nerviosismo en los mercados. Esto significa algo malo. Un mes después vuelve a haber enfrentamiento en la zona. Hace un mes, se realizó una investigación, porque EEUU había acusado a Irán de estar detrás del ataque a otros barcos muy similar al de las últimas horas. Se hizo una investigación por parte de las Naciones Unidas que no certificó que estuviese Irán detrás de los ataques, pero inevitablemente la tensión ha ido creciendo. Estamos ante lo de siempre. Hay que entender que hay dos grandes potencias que están enfrentadas. Una es Arabia Saudí con mucha fuerza, dinero y el control del petróleo y Arabia Saudí. Esto ha sido una constante histórica. La tensión ha crecido porque Arabia Saudí ha cambiado de jefe con mucha ambición. La potencia Arabia Saudí tiene el apoyo incuestionable de Trump. Algunos analistas dicen que no ha dejado de sembrar ruina. Además, Arabia Saudí y los israelíes están unidos. Los judíos se entienden muy bien para pelearse con Iran. Es un conflicto de décadas y ahora ha sufrido una desestabilización porque Trump está de parte de los saudíes. No sabemos si Irán está detrás de estos ataques y seguramente nunca lo acabaremos sabiendo. Lo importante es que los dos grandes gigantes de Oriente Próximo están enfrentados y quien tenía que servir para moderarlos se pone claramente del lado de Arabia Saudí en vez de bajar los humos. Hay intereses de ventas de armas y una decisión de ponerse del lado de Israel. Esto nos parece muy lejano, pero tiene mucho que ver con la paz en el mundo, el precio del petróleo y la vida cotidiana que hacemos.

