De Haro a las 15:30h: "En 2050 habrá un millón de casos de demencia en España. Queda mucho por investigar"

El envejecimiento de la población española es un dato que está ahí. Se estima que con el envejecimiento de la población llegan enfermedades como la demencia, que aumentará. Es una buena noticia que nos muramos más mayores, lo que pasa que eso tiene el riesgo de que proliferen enfermedades como la demencia. Hay una estimación de que en 2050 habrá un millón de casos de demencia en España. Habrá que hacerle frente a esta cuestión y además es que cuando hablas con los especialistas sobre las causas de la demencia, del Alzhéimer no están nada claras. Queda mucho por investigar. Por eso ha sido especialmente interesante un estudio que ha hecho la Universidad Autónoma de Madrid relacionando la posible causa de la demencia con la soledad no buscada. Según este estudio, después de analizar datos de más de 20.000 personas puede haber, los autores son muy cautos, una relación entre la soledad no deseada y el desarrollo de la demencia. La soledad es una epidemia. Afortunadamente en España no llegamos a los niveles del Reino Unido, pero contamos día sí y día también muchos casos. Este estudio de la Universidad Autónoma revela algo que intuíamos, que lo normal es hablar con otros, estar con otros y que eso tiene mucho que ver con mantener nuestro cerebro activo, sano. Somos personas para los otros hasta en nuestra estructura cerebral. Seguiremos recibiendo con mucho interés todo lo que nos ayude a prevenir esta que será una enfermedad que cada vez tendremos más cerca, que es la demencia.

