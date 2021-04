La Foto: "El viento no muerde, niña, porque no estás sola"

La foto que me ha llamado la he visto en el catálogo virtual del Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León. Es una imagen en blanco y negro, de fondo unas nubes altas, nubes viajeras de primavera que se van con prisa porque el viento no les da sosiego, ni de llover la lluvia tienen tiempo. Debajo de las nubes, un bosque oscuro y un prado reventón. Un prado con una hierba feraz después de las nieves de enero, las espigas silvestres cuajadas ya de grano, las amapolas abiertas, seda de sangre que no se acostumbra uno a verlas estallar tan amorosas y tan pasionales, el jaramago humilde, señor amarillo del que nadie se ocupa y que llega puntual a su cita con la alegría. Y delante del prado, en primer plano, una niñica con una chaqueta abierta y los ojos cerrados por la risa, le rie la boca apretada, le ríen los ojos que de tan apretados forman una mueca. Rie la niña porque hace mucho viento, el viento que ha convertido a las nubes en viajeras y que zarandea las espigas, el viento le da en la cara y le levanta el pelo largo y rubio y se lo echa para atrás con mucha fuerza. Y es divertido jugar con el viento, es divertido que el viento que nunca duerme venga a despeinar a la niña preciosa. Preciosa no te tengas miedo tú al viento, no corras, no te pongas a refugio Preciosa, que el viento no muerde, que no es necesario. Vete Preciosa, niña, así con la boca y los ojos dispuestos a reir o llorar si toca, pero sin miedo, niña, vete por el mundo sin miedo que el viento a veces hace daño, que a veces te vestirá de tristeza, pero el viento no muerde, niña, porque no estás sola.