La foto: "Uno anda por ahí con heridas en sitios donde siempre llueve pero sabe que la luz sigue donde está"

La foto que me ha llamado la atención la publica el diario El País. Es una foto de Bernard Plosú de su serie barcos. El retrato está en blanco y negro pero al mirarla le vemos los colores, recordamos la luz limpia, diáfana, luz de vida con la que se hizp. Porque el retrato es de una ensenada en la que no hemos estado pero que nos resulta familiar, tan familiar como el sabor de nuestro nombre cuando lo pronuncia alguien querido. El mar tiene esa tranquilidad que dan los días felices, el cerro que se mira en su espejo está pelado. La playa es de piedras, como la de la infancia. Y hay un hombre, en pantalón corto, que tira de un cabo para acercar a la orillla una barquica de vela, una barquica abierta, con la vela breve bien recogida y bien atada al palo. Tira el hombre del cabo y el bote viene manso, dócil a los cantos de la playa que solo distan unos metros. No se ven los colores pero sabemos que las piedras de la playa son blancos y crisis. Y que el agua es turquesa transparente, turquesa de joya de reina, turquesa de cola de pavo real, turquesa de mujer madura, turquesa silencioso en su belleza. El turquesa que no se ve en la foto nos enseña el fondo generosamente. La luz parece blanca en la foto pero en realidad es oro discreto, una especie de gracia que viene del paraíso y que baña las piedras, el agua, los cuerpos de una serenidad, de una profundidad, de un estar conforme, de un abandono que no sabes si el mundo no ha teminado de ser creado o de ya se ha acabado. La luz del Mediterráneo, como una gracia, sobre una ensenada de agua turquesa es garantía de que nada se perderá, de que todo está en su sitio. Luego se despierta uno en una ciudad en la que el cemento está en todas partes, luego camina uno en medio de una niebla fría, luego uno anda por ahí con sus heridas en sitios donde siempre llueve pero sabe que la luz sigue donde estaba, donde está.