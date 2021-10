La foto: "Se ríe con una risa grande, profunda, entregada"

El retrato que me ha llamado hoy la atención es una de exposición que hay en Madrid de una excepcional fotografa, Colita. En Blanco y negro. En un patio muy pequeño, un patio encalado con primor. De una pared a otra las cuerdas de tender la ropa. Y en las cuerdas una docena de pinzas como golondrinas de madera Junto a los trastos para secar la ropa, aunque casi no queda sitio, dos tiestos con geranios y gitanillas. Huele el patio a la hoja recia y amarga de las plantas, a la cal repetida decenas de veces, a la lejía de haber fregado y al pucherito en la cocina. Debajo de las flores, una familia de fiesta. La madre extiende un brazo hacia delante y el otro lo levanta al cielo, las manos le vuelan como tortolas y se ríe bailando. Se ríe con una risa grande, profunda, entregada. A las palmas, en el patio chico, la abuela que lleva el riguroso traje camisero negro con alivio de luto. La abuela que también ríe sin doblez. Y a las palmas también una vecina, una hija, dos cuñados. Se oyen las palmas, con el ritmo que sabe decir de lo que uno lleva dentro. Y será una rumba, será una seguirilla, o un fandango. Es la música en un patio chico donde la alegría estalla porque no hay pena que la frene, porque se ha esperado esa alegría día y noche, porque ha empezado cuando alguien ha entonado una copla y la dueña de la casa ha empezado a mover las caderas. La risa y el cante han venido a convencer al corazón malherido por cinco espadas de que el llanto debe cesar. La risa y el cante han venido para dejar luego esa sabor de nostalgía dulce, de grandeza pendiente.