La foto: "En primer plano hay un grito, un grito de color, un grito contra la soledad"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en el diario El País. Es la imagen de una exposición que hay en Barcelona. Tras una puerta, al fondo se abre una sala con ese ambiente selecto y recogido de los museos modernos: luces de baja intensidad, voces apagadas, pasos quedos sobre la moqueta, cara de concentración y de estar teniendo una experiencia incomunicable en los que se detienen en alguna de las obras de la muestra. Ya digo, eso es el fondo. Pero en primer plano hay un grito, un grito de color, un grito contra la soledad, un grito contra el tiempo. Sobre un fondo blanco, aparece la imagen de un hombre. Está de espaldas, casi desnudo, solo cubierto por un taparrabos. No es un hombre fuerte ni grande. En los gluteos tiene grabadas en negro, verde y rojo unas celosías grandes y unas flores acuáticas que se descuelgan por las piernas. El conjunto es abigarrado como una selva tropical, como un invernadero repleto. Por la espalda asciende el escorzo de un figura gruesa y fuerte, quizás un luchador de sumo. Tiene ese rostro severo con el que aparecen todos los varones en las postales japonesas: las cejas en arco pronunciado. Al llegar a los hombros más plumas, por un brazo desciendo la piel escamosa y rosa de un dragón y por el otro las sutilezas de un jardín de te asiático. Más negros, más verdes y más rojos. Solo parte de los antebrazos y de las manos están limpios de tatuajes. Lo dicho. Es difícil desnudarse y verse los cueros de uno, esos cueros solos, indigentes. Soledad, y siempre soledad. Es difícil verse en la piel una soledad de luz que busca el día. Y por eso el hombre de la foto se ha marcado con colores, con formas, con figuras, y lo ha hecho con ansia, sabiendo que toda compañía era insuficiente pero sin poder detenerse.