La foto: “Podría cada uno de ellos esperar en un foso la llegada de un carro y lanzarle un cóctel molotov"

La foto que me ha llamado la atención hoy es una foto de agencia internacional. En lo que parece el comienzo de un bosque, con ramas desnudas y caídas sobre un suelo arenoso, avanza un extraño grupo humano. Cinco hombre cargan con una silla de ruedas. Dos de ellos llevan cascos y uniforme, son soldados, quizás lo sean todos. En la silla de ruedas hay sentada una mujer mayor con un impermeable celeste y una toquilla sobre los hombrtos. La mujer tiene el pelo y la piel muy blancos. Lleva los ojos cerrados y cruza las manos sobre el pecho. Seguramente quiere facilitar la labor de sus porteadores recogiendo los brazos, a lo mejor reza. Parece con su gesto estar piendo justicia, misericordia, paz, compasión, humanidad. Es una suplicante. La mujer de la silla de ruedas, sin poder da un paso, con los ojos cerrados, deja que su corazón huya del infierno. Los cinco hombres que cargan con ella podrían estar haciendo algo más util. Podría cada uno de ellos apostarse en un torreón y hacerse uso de su buena punteria. No les falta habilidad. Podría cada uno de ellos esperar en un foso la llegada de un carro de combate y lanzarle un coctel molotov. No les falta ni determinación ni valentía. Podrían los cincos formar una cuadrilla dedicada al saboteo. No les falta austicia y maña. Y ahi están los cinco hombres. Haciendo algo inutil, rematadamente inutil para el curso de la guerra. Dedicando su habilidad, su determinación, sus astucia y su maña a poner a salvo a una anciana impedida. Como si salvar a una persona fuese igual que salvar al mundo entero. Y es posible que sea así, es razonable que sea así, en realidad es así. Poner a salvo a una mujer mayor, escuchar y responder a una suplicantes, es el único modo de salvar al mundo entero.