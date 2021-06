La Foto: "Parece distraída por alguna nube que lleve en el corazón”

La foto que me ha llamado la atención la he visto en el catálogo de PhotoEspaña. Este año PhotoEspaña hace un guiño muy especial a la fotografía africana. En la imagen posan ante la cámara dos mujeres. La de la izquierda tiene la nariz muy chata y ancha, los labios finos. Su mirada no acaba de concentrarse parece distraída por alguna nube que lleve en el corazón. Son tantas las nubes. La mujer de la derecha, algo más baja, con los pómulos redondos y llenos sí fija los ojos en un gesto que parece de desafió. Las dos mujeres se dan una mano y se tocan los hombros. Las dos mujeres visten telas oscuras con el mismo estampado de avestruces. Los grandes pájaros corren en una y otra dirección sobre el fondo de tela de las túnicas, los avestruces levantan una cola florida, picotean el suelo, emprenden la carrera, decenas de avestruces en las túnicas de las mujeres, manadas de avestruces. Las dos mujeres posan con un paño de fondo en el que luce otro estampado: este es de grandes hojas agrupadas en ramilletes. Serán las hojas de alguna especie de la sabana. Pájaros que saltan y corren, arbustos feraces, las mujeres de la foto no pueden imaginar, no se les pasa por la cabeza posar ante la cámara con un neutro blanco roto, con un gris marengo. El mundo está lleno de pájaros pequeños y grandes, , de niños que juegan, de viejos que cuentan historias cal caer el sol, de árboles, de amaneceres, de amores, de bueyes que aran, de casas que se levantan, de amigos que hacen confidencias, de dolores, de desilusiones y de ilusiones, de taxistas que esperan en una parada durante horas, el mundo está lleno de estampados, ¿quién dijo vacío, quién dijo blanco roto o gris marengo? El mundo está estampado, sellado por una vida que sin haberla pensado, sin haberla proyectado, corre y vuela.