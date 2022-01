La foto: “Un pajarero ha montado su tenderete a la orilla de la carretera”

La foto que me ha llamado la atención hoy es de la agencia France Press. Ha llegado la nieve a Kabul. El retrato recoge una escena de una calle en la capital de Afganistán. Las aceras cubiertas de blanco, los pocos árboles desnudos. Al fondo unos casas bajas y feas. En el centro de la calzada el paso de algunos, pocos, coches ha dado forma unas rodaderas que apartan el agua helada. Un pajarero ha montado su tenderete a la orilla de la carretera. Ha puesto una silla herrumbrosa y un bidón de plástico sobre el asfalto. Esa es toda su tienda. A sus pies dos grandes jaulas, una de metal y otra de madera. Sostiene una tercera en sus manos ofreciéndola a los conductores. Dentro de las tres prisiones hay tres pájaros grandes, pueden ser perdices. El pajarero, con una barba también nevada y un gorro de lana marrón, muestra su producto con los ojos entornados porque le ciega la blancura. He visto la foto y me he acordado del pájaro perdiz que tenía un vecino de la infancia. El animal casi no cabía en su cárcel. Hay pajareros que venden criaturas enjauladas y hay criaturas que nos metemos nosotros solitos en jaulas. las. Este es un tiempo de muchas jaulas, quién lo diría, casi nunca se había hablado tanto de libertad. Este es un tiempo de muchas jaulas, siempre hay alguien dispuesto a explicarte qué tienes que hacer para que haya armonía en la familia, en el club de fútbol o en la ciudad. En nombre de la emancipación y de la autonomía estamos muy dispuestos a meternos entre barrotes, en nombre de nuestro deseo de ser diferentes acabamos todos iguales. Buscando un destino turístico exclusivo, buscando una serie que nos haga llorar o reir como a nadie, buscando huir del sosiego, en nuestra perpetua agitación acabamos en manos de cualqueier pajarero.