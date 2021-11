La foto: "Un niño es el protagonista. Un niño con unos pantalones cortos de tirantes"

La foto que me ha llamado la atención es de Willy Ronis un clásico de la fotografía. Se publica en español Aquel día un libró en el que retrató la vida cotidiana de la Francia de postguerra. La imagen de la que hablo seguramente está tomada al final de la primavera o al inicio del verano, en un a mañana cualquiera en una calle cualquiera. Solo ve un trozo de acera y parte de la fachada de piedra de una casa de vecinos. Un niño es el protagonista. Un niño con unos pantalones cortos de tirantes. Debajo de los tirantes un chalequito de punto con el cuello de pico y una camisa también corta. El niño corre en una mañana cualquiera por una calle cualquiera. Tiene los dos pies en alto, está en pleno salto y lleva el brazo derecho adelantado. En la boca una sonrisa grande de satisfacción, de alegría limpia, una sonrisa que le llega hasta los ojos y que le recorre el cuerpo. Su sombra es breve, el sol está alto. El niño que corre en un mañana cualquiera por una calle cualquiera mientras sonríe lleva debajo del brazo una larga y gran barra de pan. La barra de pan es casi, casi tan grande como él. La barra tostada por fuera, con una miga esponjosa por dentro. Mientras el niño corre siente bajo el brazo que está todavía caliente, huele al fuego y al trigo de la tahona. El niño no quiere ser de plata, no quiere ser de agua, en su frente de harina, en su risa de bueno, no hay más que alegría por el pan de hoy. Tiene, para sorpresa de los mayores, la alegría de los que se han encontrado la miga y la corteza sin buscarlas. Y corre a contarlo, a decírselo a todos, a celebrar una fiesta en casa. ¡Tengo pan¡ grita por el barrio. Cosas de chiquillos, de niños que se maravillan de los pájaros, del olor del agua la colonia de los domingos y de el pan de todos los días.