La Foto: "Un mundo sin estrenar"

La foto que me ha llamado hoy la atención es de Tina Modotti, una fotógrafa que hizo su trabajo hace cien años. En blanco y negro, un hombre con un pequeño bigote se apoya en un muro. Es un muro pobre, con una base de piedra y el resto levantado con grandes ladrillos unidos por una argamasa desgastada. El protagonista de la imagen viste un traje negro, una camisa oscura y una corbata de fantasía. Adopta una postura forzadamente desenfada, dobla ligeramente una de las rodillas, se mete una mano en el pantalón, se abre la chaqueta y sostiene con languidez un pitillo entre los dedos Más que desenfado el gesto quiere dar a entender que casi todo le importa poco, que no conviene tomarse muchas molestias, que la vida no le ha hecho daño, que goza de ella sin muchas preocupaciones. Pero todo estos mensajes quedan desmentidos por sus zapatos. Son unos zapatos abotinados, con cordones. Son unos zapatos gastados y sucios. Son los zapatos de un hombre que ha recorrido los caminos de medio mundo intentado cambiarlo todo desde la raíz. Ha ido con esos zapatos de un lado a otro, explicando que hay que destruir el viejo mundo para construir uno nuevo. El caballero de la foto proyecta una densa y precisa foto sobre el muro. La sombra es memoria de lo que el hombre quiere olvidar: amores abandonados, amigos infieles, traiciones inesperadas, ilusiones que se pudrieron y que huelen a tumba abierta. La sombra, siempre negada, siempre sigue ahí. El caballero de traje negro y bigote estrecho se cala un sombrero casi hasta la nariz. No deja que se le vean los ojos. No deja que se le vean los ojos porque hay veces en las que le traicionan. Hay veces en las que los ojos no le acompañan en su gesto de cínico despreocupado. A veces los ojos le traicionan y tienen un extraño brillo, tienen las pupilas el mismo color de la infancia, cuando veían un mundo sin estrenar