La foto: "La moza apoya la cabeza en un brazo, y el cuello y los pómulos"

La foto que me ha llamado la atención es de Frank Hovart, que es un fotógrafo croata del que hay una exposición en Tarragona. La imagen, en blanco y negro, tiene una luz serena. Una luz serena que cae sobre la mesa, el cuello y el pelo de una moza muy bonita en su mocedad. La mesa, barnizada con brillo, refleja el gesto de la joven, como en un espejo de lo que será, las caras bonitas siempre se ven como en un espejo que quisiera uno atravesar para saber lo que hay detrás, lo que hay delante. Así son las caras bonitas. La moza estudia con un libro gordo y un cuaderno. Y ha agachado la cabeza para escribir mejor y la melena corta y negra, revuelta con gracia, revuelta como un jardín exhuberante, y desordenada como hierba de los trópicos, cae sobre las páginas. La moza apoya la cabeza en un brazo, y el cuello y los pómulos, que son como de mármol, pero un mármol que ningún escultor ha visto nunca, serenan un rostro de ojos grandes y melancólcos. Está la moza serena. No estará tan tranquila luego, cuando salga al balcón y un paisaje soñoliento duerma bajo el cielo gris y rosa del crepúsculo. Cuando en el jardín silencioso allá un aire de promesa, Cuando el mozo que dice ser su novio le diga que va besarla, cuando ella le ofrezca sus mejillas de un mármol que ningún escultor ha visto nunca. Cuando no se atreva a mirar al mozo que dice ser su novio. No estará tan tranquila cuando las lágrimas le rueden de sus ojos meláncolicos. Le dirán a la moza luego que esa melancolía era cosa de chiquillos, cosas de jardines silenciosos y de besos primeros. Y la moza sabrá que aquella melancolía, plenitud e insuficiencia juntas, era y es el libro que todo lo explica.