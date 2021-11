La foto: "El movimiento suaviza los perfiles de la locomotora"

La foto que me ha llamado esta tarde la atención es de Igor Gonzalo. Igor es un fotógrafo que se dedica a recorrer el mundo retratando muchas ciudades. Y ahora ha querido que los presos, que los que no pueden viajar, lo hagan con sus instantáneas a través de una exposición que recorrerá varias cárceles. La foto de la que hablo está tomada en el metro de la capital francesa. En blanco y negro los vagones de un tren se están marchando de una estación. El movimiento suaviza los perfiles de la locomotora que parece querer convertirse en un fulgor bajo tierra. En el andén una fila de viajeros espera la llegada del próximo convoy bajo unas lamparas que dejan caer una luz espectral. El juego de clarouscuros es intenso. Apenas se distinguen los rostros de las protagonistas de la imagen, están desdibujados, como si fueran sombras de humo. Solo se aciertan a distinguir sus gestos: uno abre las páginas del periódico, otro avanza con una mochila a cuestas, el de más allá mira hacia el túnel, una pareja parece abrazarse, pero no está claro. Nada está claro. Son las primeras horas de la mañana, los viajeros del andén han salido corriendo de casa, han desayunado apresuradamente y se han duchado con un brío que no les ha despejado la mente. Han bajado al metro sin conseguir poner orden en un barullo de sentimientos y de pensamientos. Un barullo que es el habitual de cada mañana: se entremezclan en la cabeza el último mensaje whatsapp, los personajes del capítulo de la serie vista la noche anterior, la humillación del jefe que no tenía derecho a decir lo que dijo, no tenía derecho no, herida nueva que se mezcla con heridas viejas, con desamores. Aparecen a esas horas también las recriminaciones, por no haber hecho esto o aquello y las imágenes del hotelito en la playa reservado para las próximas vacaciones. Nada está claro. Todo en la cabeza y en las tripas es un revoltillo de imágenes, ideas, sentimientos. Nada está claro en el andén, salvo la espera, seguramente inconsciente, de alguna forma de ternura.