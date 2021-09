La foto: "El monte tiene el último vigor del verano"

La foto que me ha llamado la atención no la he visto en la prensa ni en internet. La he tomado yo mismo esta mañana mientras me acercaba a Genaguacil en Sierra Bermeja. La imagen esta tomada en la curva de la carretera, debajo del quitamiedos, la hierba seca, la maldita hierva seca que arde como la yesca. Y más allá unas lomas, unas lomas que se tapan pudorosas con una gasa de niebla blanca. Celaje que como un sudario parece querer esconder lo que parece muerto. Se abren por momentos los nubes ligeras y quiere asomarse la luz, la luz de una mañana que ha llegado y está por llegar. Debajo de la niebla, cerca de la carretera, se levantan grandes alcornoques, como señores viejos y sabios. Desnudos están de cintura para abajo los alcornoques sin vergüenza alguna que para eso tienen aristocracia antigua. Juegan con los grandes señore, con los alcornoques, unas encinas maduras. Y miran la escena con mucha indiferencia unos grandes castaños con los erizos como pelotas de tenis que están los frutos a punto de asomarse, que llega la otoñada y la castaña tiene prisa. Antes de que estallen los ocres de las nostalgia, el monte tiene el último vigor del verano. Además de alcornoques, encinas y castaños, algarrobos, olivos, pinos, en las huertas limoneros. Eso es lo que hay debajo de la niebla cerca de la carretera. Lejos, no mucho más lejos, el suelo negro de la devastación, el infierno que retorció los troncos, que hizo saltar las piedras. Lejos no muy lejos todavía los hilos de humo. Lejos no muy lejos ese silencio después de la devastación. Todas las devastaciones se parecen. Todas las devastaciones quieren matar la pequeña esperanza, esa niña que sopla con fuerza para levantar la niebla.