La Foto: " Los más inteligentes, los más guapos, los más hábiles"

La foto que hoy me ha llamado la atención es una foto con señores y con señoras vestidos de negro. Ellos con camisas blancas y corbatas de luto. Ellas con escotes decorosos y con sombreros tímidos. Alguna señora se atreve a colgarse un discreto collar de perlas. Todos, señoras y señores, han despertado en una cama con una buena manta, con un buen edredón, con sábanas que podrían ser de Holanda. Todos han sido asistidos por un secretario de gabinete o un ejército de asesores. Que les han recordado a quien tienen que saludar, qué tienen que decir. Legiones de cortesanos que le han dicho a los protagonistas de la foto que son los más inteligentes, los más guapos, los más hábiles, los más instruidos, los más sociales. Legiones de cortesanos que adulan antes de que cante el gallo, que adulan a la hora del ángelus, que adulan a la hora de la merienda, que adulan a la hora del resopón nocturno. Los protagonistas de la foto saben que todas esas músicas son falsedades, pero no hay quien escape a la adulación aunque sepa que es mentira. Los protagonistas de la foto son muy conocidos, muy venerados o muy odiados en su propio mundo. Los protagonistas de la foto están rodeados de ese halo que acompaña a los que tienen mucho poder. Como si fuesen semi dioses, como si fuesen alcanzando un escalón humano en el que ha cesado el llanto y el dolor. Como si una pequeña cantidad de poder o una gran cantidad de poder fuera suficiente para estar contento o para alcanzar la inmortalidad. Suena un órgano con un himno fúnebre. Fruslería de fruslería. Todo fruslería. Levedad de levedades. Todo es levedad. Reunidos en torno un ataúd. Los protagonistas de la foto parecen olvidar que también ellos, a no más tardar, llevarán un sudario para el último viaje.