La foto: “Leysa sostiene la luz y las flores para empezar su nueva vida como mujer casada, para que la muerte

La foto que me ha llamado la atención es de la agencia France Press y esta tomada en las afueras de Kiev. El invierno se resiste a marcharse, el cielo es una acuarela de grises buscando esperanza. Por una esquina del retrato aparece la manga de una casulla roja. Es la de un cura que sostiene entre sus manos unos folios para celebrar el sacramento. En el centro Lesya, una mujer ya madura, con mechas castañas y un traje militar de camuflaje. Lesya tiene los labios pintados, ojeras pronunciadas, y un brillo de emoción en unos ojos que miran al horizonte. Leysa sostiene en una mano un ramo de rosas pálidas, y en la otra un pequeño cirio. Luz y flores para empezar su nueva vida como mujer casada. Un compañero, por detrás, le quita a Lesya el casco. Es como una reina a la que le quitaran la corona para despedirse de la solteria. Detras de Lesya está Valery, el novio. El hombre sigue con el casco puesto. Los ojos hundidos y el rostro tenso por la preocupación. Valery y Lesya han querido casarse antes que llegan las tropas rusas. Van a tener más suerte que Pina y Francesco en Roma, Ciudad abierta. El cura pregunta: ¿en la salud y en la enfermedad? Y la pregunta no es una manera de hablar, no ses la frase de un rito. Después el cura los declara marido y mujer hasta que la muerte les separe. La muerte está a 15 o a 20 kilometros. Leysa sostiene la luz y las flores para empezar su nueva vida como mujer casada, para que la muerte cercana, muy cercana, no la separe de Valery.