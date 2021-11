La foto: "Las plumas en la cola y en la punta de las alas muy negras"

La foto que me me ha llamado la he visto hoy en el diario El País. Ilustra una información sobre pájaros y cambio del clima. Sobre la noticia un retrato de la pared de un monte. Pared grande, vertical más que pina, pared de piedra caliza con churretones de arcilla roja, con manchas de gris, con aguas de ríos falsos. Junto a esa pared, en un día de sol, vuela un gran pájaro, quizás buitre, quizás águila. Las plumas en la cola y en la punta de las alas muy negras. En el lomo tonos más pardos, más claros, como si el gran pájaro llevara puesto un chal para los días fríos. La cabeza, estirada, de color acero. Vuela el águila sin esfuerzo, planea dejándose llevar, dejando que el viento escaso la traiga y la lleva mientras ella apenas hace un ligero movimiento para girar, para enderezarse. Vuela el gran pájaro con los brazos y las manos extendidas, majestuosa en su pasividad, sin sobresaltos, sin agitaciones, sin forzaturas, soberana en el gobierno de los vientos, acaso esa sea su verdadera potencia, desplegarse con paciencia ante el aire de los tiempos y mirarlo todo desde lo alto. La sombra del águila se proyecta sobre la piedra de la montaña y en esa sombra las plumas y las alas se agrandan . Es como si un abrazo protector, sutil y leve, fuera avanzando y sobrevolando una tierra desértica. La dura y seca piedra, la caliza manchada de arcilla, por un momento se transforma en una morada. Cesá el calor, cesa la aridez, la sombra del águila refresca las tierras devastadas sobre las que vuela. Alzo la cabeza y busco al gran pájaro que proyecta su sombra protectora sobre horas secas y áridas como un monte sin nombre.