La Foto: " Las olas llegan rendidas a la orilla”

La foto que me ha llamado la atención hoy es un imagen de Miguel Muñíz, un fotógrafo que trabaja en ABC, en Galicia, y que ha conseguido un importante premio internacional.

Es el retrato de un muro blanco, más bien gris, gris claro, un muro gaseoso que no deja ver más allá, que despierta sino el miedo, al menos la inseguridad, la incertidumbre. Es un muro de niebla en el playa de O Bao. Ya casi donde se escribe el pie de foto hay una franja de arena muy estrecha. Las olas llegan rendidas a la orilla.

La mar está mansa pero la niebla es una cortina de sospecha, de duda, el paisaje de siempre ha desaparecido, no hay azules, y la laboriosa imaginación fabrica demontres, diablos y cachidiablos dispuestos a hacer naufragar cualquier travesía incluso a devorar a quien se atreva a poner un pie en el agua.

La niebla, como el invierno, siempre hace pensar y sospechar que la luz clara, que la primavera, se han marchado para no volver. La memoria es frágil. En medio de la foto hay dos figuras que sorprendentemente se adentran en lo desconocido. Aguzando la mirada se ve que son un hombre y una mujer. Ella con un bañador de cuerpo entero, negro, abuela desde hace años. Él delgado, también abuelo.

Achinando los ojos se descubre la razón de su atrevimiento: van cogidos de una mano como en los años mozos. Ahora se explica todo. En la solidez de tus dedos, en lo obstinadamente distinta que es tu piel, que son tus carnes y tus huesos, en el tacto de tu mano en la mía la soledad se levanta, se despejan y huyen los demontres, los diablos y los cachidiablos. NO hay soledad, si no me sueltas, no sabría entrar en la niebla, andar a ciegas, sin herida de ti en lo más profundo.