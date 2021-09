La foto: " Las niñas casi mujeres visten un uniforme gris de un ejército"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en una página web de reporteros que hacen un excelente trabajo por todo el mundo. La WEB se llama 5W. La imagen recoge un instante de esparcimiento de un grupo de niñas ya casi mujeres. La niñas casi mujeres visten un uniforme gris de un ejército, de un partido o de un Estado que tiene mucha prisa en que las puberes piensan y sienten como hay que sentir. Hay cuatro chicas de pie, de espaldas y una quinta se ha agachado y mira a la cámara. Sostiene con gracia y una mano pequeña un cucurucho de helado. Sobre la cabeza tiene una gorra con una estrella roja de cinco puntas. Es la gorra de lo que han pensado otros, es la gorra de un sistema desarrollado por grandes portentos que quieren ahorrarle al pueblo la fatigosa tarea de ser libre. Es la gorra de los pensamientos que se han creado para interponerse entre el hombre y el mundo, para frenar que la vida, con su grandeza y su complejidad, deje de vibrar baja la piel, en la sangre, en el aliento y en la razón. Es la gorra tejida para sustituir la vida por fórmulas que no requieren atención, que expulsan a los que no han conseguido someterse a las reglas. Debajo de esa gorra aparece un rotundo flequillo oscuro, una cara redonda, unos labios serenos pero sedientos. Debajo de esa gorra, debajo de unas cejas precisas, aparecen unos ojos de almendra oriental, de pupilas de azabache. En esos ojos sí se refleja la alegría, si se reflejan los sucesos, las maravillas, los destrozos de cada jornada. Esos ojos inquietos buscan la mirada del maestro, buscan y distinguen lo que es humano de lo que es inhumano, distinguen la justicia de la injusticia, atisban una belleza llena de preguntas, esos ojos más allá de los sistemas abstractos y correctos, buscan una mirada que responda. Esos ojos sabrán distinguirla cuando aparezca.