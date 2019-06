La foto: "No hay quien se entienda sin esta nostalgia"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica hoy El País es su sección de cultura. Sobre un fondo negro, aparece un cuadro con un marco historiado, elegante. Al primer fondo, el cuadro añade un segundo fondo, de unas maderas, probablemente de una valla pintada en marrón y en crema. Y delante de los dos fondos, el primer protagonista: un joven de pelo corto y castaño con un cazadora, una cazadora corta del mismo color y con botones grandes. Tiene el mozuelo retratado las manos cruzadas delante de la cintura y el rostro muy ovalado, como de un santo bizantino. El señor Modigliani, que es quien pintó el cuadro, traza el perfil del rostro con una linea muy fina y los ojos son unas almendras negras y las cejas otras rayitas. as. Y tiene el joven la boca cerrada y las mejillas encarnadas. Y algo, seguramente sea que la cara está un poco ladeada, que le da un aire de nostalgia. Que parece el joven del cuadro inexpresivo en su belleza, pero que todo está dicho en esa carita que no está recta, porque el retratado por muy conformado que parezca y por muy callado que esté, se le ve en el gesto, con esa casi inapreciable inclinación, con esa sutil nostalgia, que tiene ya el regusto que da ser hombre, que uno nunca está conformado por mucho que haya disfrutado, visto y oído, que todo acaba sabiendo a poco. Y el cuadro no sería tan bueno, y el retrato no sería tan perfecto y el chico no sería guapo sin esa disconformidad, sin esa nostalgia de lo no alcanzado que tiene su rostro de santo bizantino.

Delante del cuadro hay una chica con el pelo muy claro, atado en una cola de caballo, la chica mira con su cara blanca ligeramente inclinada la cara ligeramente inclinada del chico del cuadro. El diálogo es intenso, más intenso que muchas conversaciones llenas de palabras, dos disconformidades, que se entienden en esa insatisfacción que nos hace hombres, que nos hace estar vivos y que nos hace guapos, fuera o dentro de una foto, fuera o dentro de un cuadro. No hay quien se entienda sin esta nostalgia, sin este regusto que deja saber que todo es poco, insuficiente.