La Foto: "Hay que esperar a que salga el sol para que las calles se sequen"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en La Vanguardia. Es la foto de la calle de una ciudad de un país remoto. La calle ancha, arbolada, sufre una inundación que la convertido en un raudal. Un agua gris ha invadido la calzada y las aceras. Le llega hasta la cintura a los peatones que luchan contra la torrentera furiosa bajo sus paraguas de colores. En primer plano un joven con una camiseta negra, se ha detenido para coger fuerzas. Al fondo una fila de resignados vecinos cruza de un lado a otro sin aspavientos como si fuera muy normal que el nuevo río les llegara al pecho. Y en medio de la escena una chica con un chubasquero rojo se ha quedado atrancada. Se ha empeñado en lo imposible: empujar contra la corriente una bicicleta. El velocípedo está sumergido casi hasta el manillar. La empresa que se ha propuesto la chica del chubasquero rojo, de momento, es algo inalcanzable. Pero no hay nada que le haga desistir de su terca decisión. Las circunstancias la han convertido en una quimera. Pero hay está la chica del chubasquero como yo cuando pretendo que mis palabras sean prudentes, cuando quiero ser diligente, cuando me propongo que no me afecten los desprecios, cuando intento no irritarme por los ruidos nocturnos, cuando me receto indiferencia y templanza, cuando me convenzo a mi mismo que este verano sí lo voy a conseguir y no voy a enzarzarme en discusiones que no conducen a nada, cuando me digo que querer es poder, cuando me pongo videos con historia de superación para convencerme de que la voluntad lo puede casi todo. Así está la chica de la foto, como yo, persiguiendo la quimera de un carácter forjado como el hierro más resistente. Quimeras de la voluntad. Hay que esperar a que salga el sol para que las calles se sequen. Entonces es cuando ruedan las bicicletas.