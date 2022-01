La foto: "En la guerra todo está sucio como en el basurero del infierno"

La foto que me ha llamado la atención es de la agencia de noticias France Press. Es la imagen de un desfile. Muy ordenados y llevando muy bien el paso -, izquierda, derecha, izquierda- desfilan doce camellos de color tabaco. No son camellos ni árabes ni asirios, son de la India. El que mejor se ve en la foto parece el primo feo de un caballo grande entrenado en marte. En marte se le estiró el cuello a base de buscar agua y aire. Desfilan los camellos -izquierda, derecha, izquierda-. Desfilan enjaezados de rojo sangre y blanco luto. Y sobre la montura no hay magos ni resinas, ni inciesos, ni oros. Sobre la montura hay soldados de verde maniobra y una suerte de trabuco, carabina o mosquete muy grande. Desfilan los camellos -izquierda, derecha, izquierda-. Y en los desfiles todo queda bonito, la sangre borbotea y todo parace claro y el sacrificio parece lo más sencillo. Y luego llega el frio en la trinchera, mucho frío, y la suciedad, porque en la guerra todo está sucio como en el basurero del infierno. Y ya no hay trompetas ni música ni uniforme con botones dorados. Lo que hay en la guierra son chiquillos en chanclas o en zapatillas de deporte con un fusil en la mano, jugando a la muerte. Porque en la guerra ya no hay ejércitos con sus jefes y uniformes. Hay chiquillos en chandal con las pupilas como lunas negras e inmensas. En la guerra ahora los chiquillos que se entretienen con cualquier videojuego en la pantalla, levantan la vista y lanzan una ráfaga. Y los muertos anónimos, el estrepito de las máquinas, son menos reales que el end game, final de la partida, en letras rojas. Desfilan los camellos -izquierda, derecha, izquierda-. Y las novias, las madres se quedan para siempre sin los chiquillos que en chanclas o en zapatillas de deporte con un fusil en la mano juegan a la muerte.