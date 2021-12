La foto: "La fuerza de la costumbre ha dejado todo sucio"

La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto trasteando en internet y es de Jeff Wall, un canadiense que es un clásico. La imagen parece sencilla. En el centro una escalera de una casa antigua. Los escalones de piedra y estrechos. La barandilla de madera. Debe ser el último piso, el que da a la calle. Hay poco luz, las paredes, pintadas de blanco, con un zócalo crema, cubiertas las paredes con un polvo gris que debe tener tanta edad como la última reforma. Una joven con sandalias desciende y ya ha llegado a los últimos peldaños. Va cuidadosamente conjuntada en verdes, cuidadosamente peinada. Contrasta la pulcritud de su ropa con la oscuridad, el hastío y las sombras que dominan el último rellano. La fuerza de la costumbre ha dejado todo sucio, lejano el aire que traía novedades e inicios. Y la chiquilla está ensimismada, escuchando como las tripas le reclaman salir a la calle. Salir a la calle a buscar el vértigo de algo que podría no haber sucedido y, que de pronto ocurra y le haga mirar con atención los vientos grises, las nubes que no terminan de escapar, los gorriones con su traje de hace siglos que invitan a buscar la luz, mirar, si, mirar con atención, los jardines melancólicos y escuchar su tristeza que es la de chiquilla. Una tristeza que mate la desesperanza. La chiquilla baja, ya lo he dicho los últimos escalones y sale a la calle porque no tiene suficiente, no le basta, no está tranquila en el cuarto del viejo edificio donde la costumbre ha convertido en cosa sabida casi todo. La chiquilla, sin darse cuenta, antes de que se acabe el día sale buscando un crepúsculo de rojos y malvas que le incendie por dentro.