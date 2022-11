La Foto: "Fue entonces cuando la sed le sirvió de antorcha y le detuvo bajo unos arboles"

La foto que me ha llamado hoy la atención está tomada en Kenia. Un joven de la tribu de los rendilles, con el pelo colorado, el torso desnudo, seis pulseras de colores y un paño rojo y azul tapándole lo poco que se tapa, tiene el cuerpo metido en un gran agujero que ha cavado con sus propias manos. En lo hondo, hondo, un espejo de agua escondida que refleja árboles sin hojas. El joven salió hace días de su aldea con dos camellos famélicos, muertos de hambre y de sed. Ha subido y bajado serrijones siguiendo veredas viejAs. No había agua, solo roca. Los caminos se enredaban por cimas y valles desconocidos. Pero no había agua, solo roca. Y la cigarra cantando frenética, también ella tiene sed y ya no se esconde entre las pajas secas. El joven ha creído varias veces oír una fuentecica entre las piedras, pero no había agua solo roca. Y una focha moruna, una gallina negra, defendiendo a gritos a sus polluelos contra el viento. No había silencio en las montañas. Perrros salvajes ladrando. Gatos en celo aullando como niños. Truenos secos sin lluvia. Si hubiera habido agua sus dos camellos y él mismo se hubieran detenido para beber, primero a tragos atropellados para la primera saciedad, y después a sorbos breves para la segunda. No podía pararse entre las rocas porque no había agua. Durante días ha caminado con el sudor seco y los pies en la arena. Hasta que anoche, rendido se tumbo bajo un cielo sin luna. Y fue entonces cuando la sed le sirvió de antorcha y le detuvo bajo unos arboles, en lo hondo, en lo hondo se sentía un pozo. Entre la arcilla sí había agua. La ha encontrado iluminado por la sed.