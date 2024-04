La Foto de Fernando de Haro: “El niño ahora escucha, sobre todo, la voz de su madre"

Foto de un padre que alza por encima de su cabeza a un bebe de diez meses en el mitin de un conocido político. El político aparece desenfocado. Los protagonistas son el padre y el hijo, los dos están de espaldas. El padre, joven, con los brazos en alto, sostiene al hijo por la cintura y le arruga su jersey rojo. El niño todavía no anda, no lleva zapatos, solo unos calcetines blancos. A la criatura, debajo del vaquero, se le marca el pañal. El bebé, rubio, todavía tiene poco pelo y lleva buena parte de la cabeza tapada por dos grandes auriculares azules como si fuera un mecánico de formula uno, un operario de los que ayudan a los pilotos a aparcar los aviones o un albañil picando hormigón. El niño ya hemos dicho que no anda, tampoco habla, solo grita, llora o ríe. Pero el niño ya oye, ha oído desde antes de haber venido al mundo. Dentro de la tripa de su madre la escuchaba cantar coplas y contar historias. Luego empezó a escuchar su llanto y también un sonajero dulce que mueve campanas como besos y a escuchar la nana de su abuela que tiene la voz como de una fuente antigua y el ajetreo de los hermanos que promete mucha diversión y el susurro de sus padres en medio de la noche y el chiflido de un pato de plástico amarillo en la bañera y la monótona queja del microondas dando vueltas para calentar la leche de la cena y el niño pronto oirá los mirlos antes de amanecer y los secretos del mundo que el maestro le contará mientras llueve detrás de los cristales de la escuela. Pero el niño ahora escucha, sobre todo, la voz de su madre, que la escucha y sabe que el mundo está bien hecho, que no hay nada que temer, que todas las cosas están en su sitio.