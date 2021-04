La Foto: "Lo dicen casi todo esos ojos"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en la Vanguardia. En el centro de la imagen una señora apoya el pecho en la barra de su negocio para servir mejor a un cliente. La señora tiene la juventud en unos ojos muy grandes que resaltan enmarcados por una raya negra. Lo dicen casi todo esos ojos sobre una mascarilla muy bien puesta. Miran atentos esos ojos, disponibles, aristocráticos en su voluntad de complacer a quien sirve. La señora es una heladera, que como los camareros, son personas que han venido al mundo para escuchar y atender deseos, para satisfacer necesidades, indigencias y anhelos. Es difícil entender un oficio más digno. La heladera sujeta en un mano un barquillo, memoria de veranos infantiles en los que todo era posible, suspiro para consolar que el confite se termina. Y con la otra mano señala sabores. Es el momento de la decisión, hay que coger uno o dos a lo sumo, caramelo y café, menta y chocolate, espuma de limón y frambuesa… segundo de duda. Miedo a perder las casi infinitas posibilidades que la heladera muestra con sus ojos negros. Miedo a equivocarnos y a escoger la bola errónea y a lamentarnos luego de no haber decidido bien y de haber perdido la ocasión de nuestra vida. En esa fracción de segundo hay que mirar a los ojos de la heladera, esos ojos dicen que no le demos más vueltas, que no hay otro modo de gustar el amplio mundo de sus helados, el universal mundo de sus helados, que con el sabor que tenemos en la punta de la lengua. Es en ese sabor que me vas a pedir, dicen los ojos de la heladera, donde están todos los helados posibles.