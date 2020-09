Foto del Día: "el viento antes del amanecer"

La foto de que me ha llamado la atención la he visto hoy en publicada en la sección de viajes del País. Una señora en manga corta, de espaldas y con los brazos cruzados sobre el pecho levanta la cabeza y admira. Esta la señora en el interior de esa joya que en recuerdo del señor Baudelio, en el sur de Soria, construyeron gentes que venían de abajo, de las tierras moras del sur. El señor Baudelio murió mártir en la época de los romanos y, por eso, lleva desde entonces una palmera al hombro. Y está la señora de la foto, mirando desde el ábside, a través de un arco de herradura que es como el de las tierras moras, mira la señora la palmera que hay en centro de la iglesia dedicada al señor Baudelio en Soria. La palmera es una columna con su tronco pintado de un rojo milenario que extiende sus ocho ramas en lo alto, que parece que de la columna le van a salir pronto los dátiles. La iglesia del señor Baudelio de Soria es en realidad una sombra fresca de palmas. Y en esa palmera, como en todas las palmeras, el viento antes del amanecer es como un anuncio, como una seguridad de que el cansancio de las noches insomnes no es definitivo. El sonido del aire entre las palmas nos asegura, me asegura, que no he muerto víctima de la fatiga de mi, de esa fatiga de mí que encuentro en las cosas. Suenan las palmas del tronco en el tonel pintado de verde y me acuerdo de aquel domingo con los ramos en alto y los mantos en el suelo y me acuerdo del siguiente domingo. Y se que la aurora ya raya y que el sol de septiembre hará brillar el verde y el mundo.