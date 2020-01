Foto del día: "Uno bien acompañado puede tener la alegría de la dulzaina y del tambor"

La foto que me ha llamado al atención hoy la publica La Vanguardia. Está tomada en un pueblo de Bulgaria. Un grupo de hombres con el agua hasta el pecho avanza metidos en el agua en una suerte de procesión. Todos ellos con barba y vestidos de blanco. Cuatro tocan tambores que están semihundidos de voz ronca y otros dos hacen sonar las dulzainas. Es por lo visto el modo que tienen ene stas tierras de celebrar la epifanía. El río de Calofer es un río búlgaro, un río helado y muchos de los hombres de la foto sonríen, pero con el gesto contraído de la mordedura de las aguas gélidas haciéndoles apretar los dientes. Solo los más gruesos avanzan sin que se les note en las carnes el bocado que deja el agua helada. Suena la música, una canción que habla de la nueva tierra. Es un día de fiesta, día de la epifanía, el pueblo entero ha salido a ver a los valientes. Bien pensado, el agua de río, el agua de de todos los ríos o, al menos, el agua de los ríos en los que uno puede bañarse siempre está a baja temperatura. Siempre está frío incluso en los días de verano. No puede uno quejarse si el río es río y moja y el agua es fría, pero avanzar por el río de la vida que a menudo baja con el agua muy fría es diferente cuando se avanza en buena compañía con buena música. La buena compañía hace no más caliente el agua, pero sí más llevadera la procesión y uno bien acompañado puede tener la alegría de la dulzaina y del tambor