Foto del día: "Todo está difuminado, todo empieza y acaba en el mismo instante"

La foto que me ha llamado la atención la publica La Razón. En la imagen aparece sentada en la base de un gran marco de piedra de al menos dos metros de altura, una chica rubia vestida de roja. La chica, con un traje de tirantes, está de espaldas y mira hacia el mar y hacia el cielo que se ven desde el marco. Observo a la chica que observa el mar a través de un gran marco de piedra. En la orilla, junto a unas piedras negras, juguetea una espuma que no exagera. Pero el oceáno no está azul más que en algunos jirones, la mar se ha vuelto terrosa, algo rojiza, y casi no se puede ver a lo lejos y el cielo está pesado, cansado, el cielo es de un blanco guarreado, un blanco revuelto y sucio, blanco en la paleta de un pintor con mal oficio y malas intenciones. Así esta el agua y cielo por el polvo que llega del desierto. El desierto siempre quiere ganar espacio, el desierto le tiene envidía a las mujeres que cantan, el desierto siempre quiere que haya menos vida, menos alegría. Se ha levantado la arena del desierto y todo es calima. Calima, el azul del agua, el azul del cielo, el rojo y el blanco de las mujeres que sonríen no se distingue, nada es nítido, nada es preciso. Todo está difuminado, todo empieza y acaba en el mismo instante, en la chabacanería de la apariencia. Y un dolor no es más que un fastidio y no tiene que ver con la historia del mundo, y el hombre en la cama sufriendo no es más que el límite y el fastidio sin que se vea su larga historia que se hunde sus raíces en una historia llena de luz. Y los rostros no tienen la forma que viene de un sol infinito. Calima, calima de todos los días, desierto que desdibuja la belleza de lo claro, de lo preciso, de lo que brilla en cada carne, en cada forma.

Escucha ahora 'La Tarde', de 18 a 19 horas, emitido el 24 de febrero de 2020. 'La Tarde' es un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, "La Tarde" ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso.

En "La Tarde" también hay hueco para los testimonios, los sucesos y los detalles más relevantes y a veces invisibles de todo lo que nos rodea. Esta temporada, Pilar y Fernando seguirán cautivando a la ‘gente gente’ acompañados del divulgador científico por excelencia en España, Jorge Alcalde; del humor atrevido de Juan Solo; de Javier García Arevalillo analizando series o Juan Orellana con los estrenos de cine. Según el Estudio General de Medios (EGM), más de 400.000 personas eligen "La Tarde" de COPE cada día para informarse y entretenerse.

En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android.