Foto del Día: "tan grande como esos pensamientos que le obsesionan a uno"

La foto que me ha llamado la atención la publica La Vanguardia. En primer plano un hombre maduro, vestido con ropa de trabajo, vestido de oscuro, azul marino casi negro, un hombre alto, fuerte, con la prescriptiva mascarilla coge con fuerza las asas de una pulidora. Este hombre alto y maduro está puliendo el suelo de unas salas del Museo del Louvre de París. Se ha echado el cable de la pulidora a la espalda y hace su trabajo con afán, con dedicación, concentrado en el suelo del museo. Atento a que no quede ninguna zona muerta, la labor exige atención, atención a un cierto brillo del suelo, atención al mármol. Si se distrae con sus pensamientos, el resultado empeora. Si se distrae con sus pensamientos, los visitantes que reestrenarán el Museo lo encontrarán descuidado, la belleza de los cuadros será menos belleza. Detrás del hombre alto que pule el suelo hay uno de los lienzos del museo. En la escena representada en el cuadro está el rey David, cuando todavía era un joven pastor que no componía poesía. El rey David con una túnica de azul claro, casi celeste, se dispone a cortarle la cabeza a Goliat. El gigante Goliat, enorme, fortísimo, yace en el suelo. El gigante Goliat es tan grande como esos pensamientos que le obsesionan a uno, como esas ideas que anidan en el corazón de uno en las noches de insomnio, ideas que traen la inquietud, la angustia, el temor por el futuro. Parece mentira que un pastor tan pequeño como David haya dominado a un gigante tan grande. Pero hay está Goliat, a punto de perder la cabeza. La cabeza si no sirve para mirar y para pensar en cosas tan concretas como el suelo que se pule y que hace más bonito lo bonito, suele jugar malas pasadas. Acaso las dos escenas, las del hombre que pule el suelo y la del rey David derrotando a Goliat sean la misma.