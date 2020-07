Foto del Día: "sombras que sirven para resaltar la belleza"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en el catálogo virtual de PhotoEspaña. Es de Ana Bolado. Una habitación vacía, con ese gusto que dan las paredes blancas, esenciales, sin ruido para los ojos. Una habitación blanco, con parqué de madera y techos altos y una ventana antigua. Una ventana de balcón, que llega hasta el suelo, cubierta con visillos. Los visillos velan la luz, la hacen misteriosa y las paredes blancas están cubiertas de sombras leves. La ventana está entreabierta. Una mujer madura, morena, sostiene el marco de la ventana y mira hacia el exterior. La mujer viste una camisola blanca, de otro blanco, más limpio. La mujer con las piernas desnudas, los pies descalzos. La habitación blanca con una mujer vestida de blanco, limpia, iluminada, parece un espacio suficiente, casi perfecto. La habitación blanca con sombras que embellecen y que no son presagio de ningún mal, sombras que sirven para resaltar la belleza, la habitación blanca podría parecer un paraíso en el que los deseos, los afanes han cesado. No hay ruido en la habitación blanca, no hay música, solo un silencio en el que todo parece calmado, suficiente, todo ha silenciado, ni se escucha el corazón latir porque parece, por fin, haberse conformado, haber rebajado ese sentir inquieto, esa disconformidad que a menudo le acompaña. En la habitación blanca, de paredes blancas, la EVA de piernas desnudas parece ya haber silenciado a la serpiente. Pero es pura apariencia porque la foto no es la imagen de una estancia suficiente, de una alcoba cerrada, los ojos de la mujer de piernas desnudas que se asoman más allá de los visillos, su mirada buscando más allá del blanco desvelan una pregunta no respondida, una inquietud viva, un corazón rojo que late de insuficiencia.