La Foto del Día: "Sidas, pintadas, deletreadas".

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy revolviendo en Internet. Es una imagen tomada por Alessandra Sanguinetti, una fotógrafa argentina. Las retratadas son dos niñas en un prado. Visten las dos de manga corta. Una con camiseta celeste, la otra con un delicioso vestido blanco calado y con volantes. La hierba del prado se extiende como una alfombra delicada, sutil, fresca. Es verano y la escena debe desarrollarse en la montaña, el aire está limpio, brillante. Huele a tréboles escondidos, a sierras despejadas y pacíficas, huele al tiempo del deseo, a noches cortas y serenas. Las dos niñas se asoman a un lago. Las dos se han puesto de rodillas y extiende sus manos al borde del agua. Las niñas se miran. El agua les sirve de espejo. Se miran curiosas, están en esa edad en la que cuando uno empieza a decir su nombre ya no solo oye la voz de los padres. Se miran las niñas en el espejo del lago y se sorprenden de la incógnita que todos llevamos dentro. Están viendo reflejada su imagen y se repiten su nombre. Y por más que dicen susurrando su nombre entre los dientes se dan cuenta de que la imagen de la niña en el lago es más, mucho más que ese nombre que han oído en su boca y en la de los demás. Las niñas que miran a las niñas pintadas por las aguas del lago se dan cuenta, quizás por primera vez, que no son porque hayan tomado una decisión, se dan cuenta de están siendo sidas, pintadas, deletreadas.