Foto del Día: "el recuerdo del sabor de las burbujas"

La foto que me ha llamado la atención la publica la Vanguardia. Bajo una luz clara aunque algo fría, la luz que nunca te pone morena el alma, la luz habitual de los supermercados, un joven con un carro de la compra vacío enfila un pasillo de la sección de aperitivos. El joven está serio, reconcentrado, sabe que está a punto de realizar un gran acto de soberanía, quizás el acto de soberanía más pleno que pueda recordar. Ha comprado muchas veces, pero siempre, en este instante siente el aleteo de las mariposas en su estómago. Ha llegado el momento de la libertad, el momento de decidir. A la izquierda el lineal de los refrescos, hay algo en el color de las botellas, en el recuerdo del sabor de las burbujas, en la memoria de una lata al abrirse que le despierta la sed de una energía capaz de superar esta apatía, esta desgana, esa casi neurastenia que se ha hecho su compañera. Las burbujas prometen movimiento a una sangre que lleva demasiado tiempo congelada. Y a la derecha las patatas fritas, los nachos, envueltos con papeles amarillos y verdes muy chillones, papeles que al apretarlos suenan como risitas de duendes complacientes. Evoca el chico de la foto el sonido de la patata frita en su boca, convenientemente reprogramado por la alternancia en un anuncio de la tele de los dientes que muerden y una chica en bikini, y esa evocación es la promesa, por fin, de un mundo sólido, amable, seguro, en el que ya no hay más preguntas, más inquietudes. Acaso no haya más soberanía que la de vaciar el carro en casa, beber con gusto una lata tras otra, devorar una bolsa tras otra, sin límite, hasta la saciedad total, y darse entonces cuenta de que todo sigue exactamente en el mismo sitio: líquido, complejo. Acaso sea ese ejercicio de sinceridad, sí, el mayor acto de soberanía.